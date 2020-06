Andreas Bayer ist Lokalreporter in Schmölln.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Vor der eigenen Tür kehren

US-Präsident John F. Kennedy ist unter anderem berühmt für den Satz: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ Ganz so pathetisch wollte Bürgermeister Scholz zwar nicht werden, aber die Absicht war identisch.

Eigentlich sollte die Stadtverwaltung dankbar sein, wenn sie von den Einwohnern Hinweise bekommt, wo es etwas zu verbessern gibt. Das ist besser, als nur zu schimpfen. Aber es entbindet nicht von der Verantwortung, selber tätig zu werden. Zwar wird die Verwaltung dafür bezahlt, den Menschen zu dienen und ihnen Arbeit abzunehmen.

Mehr Ehrenamt durchaus möglich

Doch das ist kein Komplettpaket, das alle Bereiche abdecket. Sicher, wenn man die Steuern entsprechend erhöht, könnte das Rathaus noch viel mehr Aufgaben übernehmen.

Aber mehr bezahlen will schließlich niemand. Zwar können viele schon aus gesundheitlichen Gründen nicht zusätzlich Grünpflege betreiben. Doch mehr Ehrenamt wäre möglich. Gedient wäre allen, wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt.