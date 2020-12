Meine Meinung: Was wirklich zählt

Die Pandemie hat hoffentlich vielen die Augen geöffnet, dass man die Prioritäten anders setzen sollte. Dass Piloten oder Dax-Vorstände weniger systemrelevant sind als die Verkäuferin an der Supermarktkasse oder die Mitarbeiter des Bauhofs. Auch dass Alten- und Krankenpfleger stark unterbezahlt sind, sollte sich inzwischen herumgesprochen haben.

"Arm, aber sexy" war das Motto, das der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit für Berlin ausgegeben hat. Auch wenn es sicherlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten der Hauptstadt mit Posterstein gibt, scheint Stefan Jakubek von demselben Gedanken beseelt.

Denn Erfolg lässt sich in vielerlei Zahlen fassen. Für Postersteins Bürgermeister sind das nicht in erster Linie die Haushaltswerte. "Blanke Polemik", schimpft er diese Art der Darstellung, nach der seine Gemeinde eines der Sorgenkinder des Landkreises ist. Auch wenn man mit der Kreisumlage im Rückstand sei, werde man diese doch in voller Höhe entrichten. Er weiß nur noch nicht, wann. Immerhin soll für 2021 ein Haushalt beschlossen werden.

Für den Bürgermeister spielen andere Zahlen eine weit wichtigere Rolle als das Jahresergebnis, etwa die Zufriedenheit oder die Lebenserwartung. Auch auf den Kinderreichtum ist man in der Gemeinde zurecht mächtig stolz. Darum will ich auch nicht unken, denn bisher ist es noch immer irgendwie gut gegangen. In den vergangenen Jahren wurde vieles investiert und erreicht. Nun muss das auch weiterhin belebt, gepflegt und gut umgesetzt werden. Dann wird die Rechnung mit Sicherheit aufgehen.