Viel drehte sich in dieser Woche ums Geld. So im Technischen Ausschuss in Schmölln. Will man den Ernst-Agnes-Turm des Nachts wieder voll in Szene setzen, kostet das um die 26.000 Euro. So teuer wird die Instandsetzung zerstörter Leuchten und Strahler. Vandalenschutz inclusive. Dass der nötig ist, zeugt schlicht von Respektlosigkeit vor Allgemeingut.

Geld fließt aus dem digitalen Pakt: 14,8 Millionen für das Altenburger Land werden aber nicht für mobile Endgeräte ausgegeben, sondern für die dafür nötige Verkabelung. Nach Zeit geht das nicht, vielmehr nach vorhandenen Strukturen und ebensolchen Konzepten. In diesem Zusammenhang fiel das Wort Erwartungsmanagement. Übersetzt heißt das wohl, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ob die Postersteiner Museumsleute und ihr Förderverein die Hoffnung auf den Nordflügel der Burg schon mal aufgaben, ist nicht bekannt. Immerhin putzten sie zahllose Klinken dafür. Auch beim Immobilienbesitzer Landkreis. Nach drei Jahrzehnten rang sich der Kreistag nun den Grundsatzbeschluss ab, das Projekt anzugehen. Endlich.