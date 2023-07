Meine Woche: Es ist angerichtet auf Burg Posterstein

Katja Grieser über Kulinarisches und kulturelle Kost.

Kennen Sie diese Sendungen, in denen Boshaftigkeiten auf kleiner Flamme geköchelt und dann eiskalt serviert werden? Ich meine die, bei denen fremden Menschen Menüs aufgetischt bekommen, die diese dann mehr oder weniger kompetent bewerten. Wird das Essen in der Gemeinschaft meist noch als genießbar eingestuft, scheint hinter verschlossenen Türen der bittere Nachgeschmack überhand zu nehmen. Bevor die Punktetafeln gezückt werden, wird über die Konsistenz der Speise hergezogen, über die Einfallslosigkeit beim Anrichten und es werden Vergleiche gezogen mit einer ähnlichen, aber natürlich viel besser bekömmlichen Mahlzeit, die man irgendwann irgendwo im Urlaub einmal genossen hat.

Nun ja, vielleicht sollten Reiseziele generell nicht nach dem Essen ausgesucht werden, obwohl es eine Menge Leute gibt, die nach dem Urlaub nur vom Essen berichten. Dass es andere Kriterien gibt als das leibliche Wohl, zeigt Posterstein. Aus über 12.000 Ausflugszielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wählte das auf Familienfreundlichkeit spezialisierte Suchportal www.familienausflug.info jetzt das Regionalmuseum Burg Posterstein unter die Top-10-Ausflugsziele 2023 in Thüringen. In Posterstein wird darauf geachtet, dass das Angebot Erwachsenen und Kindern gleichermaßen schmeckt. Während die Großen die kulturelle Kost in Form von Ausstellungen genießen, können die Kleinen von den speziell für sie zubereiteten Häppchen Kinderunterhaltung naschen. Und das schmeckt nicht nur im Moment, sondern hinterlässt auch einen angenehmen Nachgeschmack, der zu einem erneuten Besuch im Restaurant Heimatwissen einlädt. Geschichte leicht verdaulich präsentiert – satte zehn Punkte also.