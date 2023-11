Meine Woche: Pause mit Kuriosem

Über Ablenkung in Zeiten schlechter Nachrichten

Unerbittliche Kriege in Nahost und Europa, Antisemitismus auf deutschen Straßen, und die soziale Lage hierzulande war auch schon mal besser. Zwar herrscht in der Schmöllner Region noch keine Wohnungsnot wie in Großstädten. Doch haben die Menschen hier auch so schon zu knaupeln, weil alles teurer geworden ist und werden soll. Stichworte in dieser Woche: Kita-Gebühren in Schmölln, die Abwassergebühren sind auf dem Prüfstand und die Stadt bekommt ihren Haushaltsplan für 2024 nicht rund.

Ich jedenfalls brauche zu all diesen Hiobsbotschaften ein Gegengewicht und habe mir das Blättern im Kalender kurioser Feiertage angewöhnt. Mit dem kann man an jedem der 365 Tage im Jahr mindestens einmal täglich lächeln, lachen, sich wundern oder ist einfach nur verblüfft. Auf jeden Fall erlangt man die Gewissheit, dass es doch noch Menschen auf diesem Erdenrund gibt, deren persönliche Welt eine bunte bis schillernde ist und die die ihnen eigene Leichtigkeit gerne mit anderen teilen möchten. Weshalb mir laut Kurios-Kalender also ein abwechslungsreiches Wochenende bevorsteht. Für den 11. November sind ganz Leckeres (Tag des Weckmanns und Tag des Eisbechers), ganz Lautes (Tag des Heavy Metal) und ganz Entspannendes (Tag des Origami) gelistet. Noch besser wird der 12. November. An dem begehen Fans kurioser Anlässe den Tag der Happy Hour, den Internationalen Tag der Zungenbrecher sowie den Tag der schlechten Wortspiele (übrigens ein Kurios-Termin in Deutschland). All das kann man mit Hühnersuppe-für-die-Seele und Pizza-mit-allem-Möglichen-außer-Anchovis-belegt ausklingen lassen – übrigens sehr gern auch mit Freunden.

Sollten Sie auch eine Pause brauchen vom täglichen Katastrophen-Meldungs-Ticker? Dann klicken Sie hier:kuriose-feiertage.de