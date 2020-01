Meinung: Alles dreht sich

Die Woche war von zwei wichtigen Ereignissen geprägt: Einerseits dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am Montag und dem Brexit am Freitag. Dazwischen noch ganz viel Panikmache mit einem neuen Coronavirus, dass einem schon vom Zuhören ganz schwindelig wurde.

Auch vom Geschehen in Schmölln konnte man sich mitunter überfordert fühlen. Welche Bäume an der Bastei nun gefällt werden oder nicht, sorgte für kurze Verwirrung. Jetzt steht fest, dass weit weniger Bäume weichen müssen als zunächst angekündigt. Zudem gibt es jetzt endlich einen Fahrplan, wie die Geruchsbelästigung durch Biogas ermittelt wird. Also doppelt Glück gehabt!

Währenddessen müssen die beiden Kindergarten-Neubauten in Schmölln und Altkirchen weiter auf den Startschuss warten. Denn es gibt noch viele ungeklärte Fragen zwischen Stadtverwaltung und Arbeiterwohlfahrt. Die Inbetriebnahme im kommenden Jahr scheint damit alles andere als realistisch. Es sei denn, man legt einen chinesischen Arbeitseifer an den Tag. Dort soll innerhalb von nur zehn Tagen ein Krankenhaus mit 1000 Betten für Corona-Patienten entstehen, verkündet die kommunistische Partei.

Der Kindergarten-Anbau in Ponitz kommt dank des milden Wetters schneller voran als geplant, aber etwas länger wird es schon noch dauern. In Gößnitz müssen hingegen die Gebühren kräftig angehoben werden, was für die Eltern natürlich nicht schön ist. Hätte man die Gebühren jedes Jahr um fünf Euro angehoben, wäre der Ärger gewiss geringer. Etwas ähnliches steht den Schmöllnern mit den Abwassergebühren ins Haus, die seit 23 Jahren nicht erhöht wurden und nun bei weitem nicht mehr kostendeckend sind. Dafür hat man mit Bernhard Stengele und Doreen Rath bei den Landesgrünen zwei hochkarätige Vertreter aus dem Landkreis sitzen, die das sicher irgendwie hinbiegen werden. Da fällt mir ein: Das närrische Treiben geht in die Vollen. Mit Fasching in Meerane und Podelwitz.