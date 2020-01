Meinung: Bauer sucht Zukunft

Die Landwirte sind sauer, und zwar mächtig gewaltig. Mit einer Traktoren-Sternfahrt nach Berlin in bislang ungekanntem Ausmaß setzten sie schon Ende vergangenen Jahres einen gewaltigen Paukenschlag. Das sollte nur der Anfang sein, wurde kurz darauf beim Mahnfeuer in Kriebitzsch angekündigt. Mit kreativen und sichtbaren Protesten wollen die Bauern heraus aus der Schmuddelecke, in die sie sich stetig weiter gedrängt sehen.

Denn ihr Ruf hat in der Tat gelitten, nicht erst seit der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“. Das mag in unserem Landkreis, der auch als „Land der 1000 Höfe“ bezeichnet wird, nicht so deutlich auffallen wie in Regionen, in denen die Landwirtschaft keine große Rolle spielt. Allerdings gibt es neben den Schuldzuweisungen in Bezug auf Insektensterben und das Nitrat im Grundwasser einen anderen Grund, weshalb die Bauern auf die Barrikaden gehen: Sie sehen ihre Existenz bedroht. Schon jetzt fällt es mitunter schwer, Nachfolger zu finden. Denn Landwirt ist ein Beruf, der an jedem Tag der Woche ausgeübt wird. Wenn sich das finanziell immer weniger lohnt, ist ein Höfesterben programmiert. Das Ergebnis wären riesige Monokulturen, die von großen Agrarkonzernen bewirtschaftet werden, was sich keiner wünschen sollte.