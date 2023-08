Meinung: Bitte mehr davon

Katja Grieser über eine Investition in die Heimat

Steven Opitz kommt aus Schmölln und sieht auch seine berufliche Zukunft dort. Aktuell hat seine Firma Opitz Ausbaugesellschaft mbH zwar noch in Werdau ihren Sitz, was ja zumindest in der Nähe seiner Heimatstadt ist. Doch nun nimmt Opitz rund 800.000 Euro in die Hand, baut in Nitzschka ein neues Gebäude für sein Unternehmen. Erfahrungen gesammelt hat der 39-Jährige in der Firma seines Vaters, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Und inzwischen ist Opitz zu der Erkenntnis gelangt, dass sich die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens nur in seiner Heimatstadt weiter schreiben lässt.

Auffallend ist der Optimismus, den der Schmöllner versprüht. Da ist keine Angst vor einer möglichen Stagnation in der Baubranche zu spüren. Die Aufträge, die er bis Jahresende und für das nächste Jahr bereits an Land gezogen hat, unterstützen seine Einstellung. Auch in den „Es gibt keine passenden Mitarbeiter“-Blues stimmt er nicht ein. Gute Leute seien da, man müsse sie nur ansprechen und ihnen ein Arbeitsklima bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Dann würden sie auch im Unternehmen bleiben und gern dort arbeiten. Das ist die Philosophie, nach der Steven Opitz als Geschäftsmann arbeitet.