Katja Grieser über das nur langsam wieder anlaufende Vereinsleben in Löbichau.

Der SV Löbichau steht beispielhaft für viele Vereine in ländlichen Regionen wie dem Altenburger Land. In Dörfern steht das Leben meist auf drei Beinen: Feuerwehr, Vereine, Kirche. Ohne sie wäre nicht viel los auf dem Land. Sie prägen den Alltag, organisieren Feste, bieten Kindern Freizeitbeschäftigungen an.