Meinung: Da muss sich was ändern

Schrottimmobilien verursachen bei Bürgermeistern kollegiales Seufzen. Vor sich hindümpelnde Gebäude, die immer mehr verfallen und einzustürzen drohen, gibt es zuhauf. Keine Stadt, keine Gemeinde ist ohne solche Häuser, die nicht nur ein ästhetisches Problem sind. Sie kosten auch, und zwar Steuergelder. Denn wenn von den Buden Gefahr ausgeht, heißt es Ersatzvornahme. Das bedeutet, dass von öffentlicher Seite beispielsweise ein Teilabbruch vorgenommen wird. Natürlich bekommt der Eigentümer die Rechnung, die aber in den meisten Fällen nicht bezahlt wird.

Denn das ist das Problem: Die Eigentümer sind zwar bekannt, doch kommt man kaum an sie ran. Sie leben oft im Ausland, melden sich einfach nicht, reagieren nicht auf Schreiben, in denen sie aufgefordert werden, sich um ihre Immobilie zu kümmern. Und so verschandeln immer mehr Schrottimmobilien die Gesichter unserer Städte und Gemeinden. Da muss sich etwas ändern beziehungsweise etwas geändert werden. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Hauseigentümer, die ihre Gebäude seit Jahren oder gar Jahrzehnten verfallen lassen, zu enteignen. Der Ruf nach einem solchen Gesetz wird jedenfalls immer lauter.