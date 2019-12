Meinung: Das Ziel ist in Sichtweite

„Das Gesamtkonzept wird weiter umgesetzt, man sieht das Ziel“, freute sich Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos) zurecht. Gemeint ist das Abwasser-Beseitigungskonzept der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental. In den vergangenen Jahren konnten damit schon die Haushalte in Nöbdenitz, Lohma, Untschen, Löbichau, Beerwalde sowie Groß- und Kleinstechau zu großen Teilen an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden. Das ist eine beachtliche Leistung, die einen langen Atem sowie planerischen Weitblick verlangt.

Nun ist in dem bei Touristen beliebten Posterstein die Grundlage dafür geschaffen, dass bald auch die anderen Straßenzüge einen Anschluss an das Klärwerk erhalten. Auch Hanno Tettenborn, Leiter der Gemeindewerke, hält den Zeitraum von fünf bis zehn Jahren für realistisch. Weil sich alle Anwohner darauf freuen, gab es während der monatelangen Sperrung keine bösen Worte gegen die Bauarbeiter, dafür Geduld und Kooperation. Nicht zuletzt darf man sich auch auf schnelleres Internet freuen, die Leerrohre sind schon verlegt. Bleibt zu hoffen, dass der Autoverkehr nicht ebenfalls einen Zahn zulegt. Denn das Fehlen jeglicher Elemente zur Verkehrsberuhigung lässt mich fürchten, dass manch Unverbesserliche die neuen Straßenverhältnisse als Einladung für Raserei betrachten.