Meinung: Debatte muss offen sein

Es hatte schon einigen Unterhaltungswert, wie die Stadträte eine Detailfrage nach der anderen zum Mannschaftstransporter stellten. Und ständig vom Ordnungsamtsleiter zu hören bekamen: „Das weiß ich nicht, ich bin kein Gebrauchtwagen-Experte.“ Dabei stand die Notwendigkeit dieser Anschaffung nie zur Debatte, das Fahrzeug wird dringend gebraucht. Allerdings schien keiner der Beteuerung Peters` Glauben zu schenken, dass es keine vergleichbaren Angebote auf dem Markt gebe. Auch als der Bürgermeister sich einschaltete, um seinen Amtsleiter aus der Schusslinie zu nehmen, war die Streitlust der Stadträte noch nicht besänftigt.

Erst als der Name Mirko Kolz fiel, kippte die Stimmung schlagartig. Die Ausschussvorsitzende Katja Keller (Die Linke) sprach aus, was vermutlich alle dachten: „Da hätten wir uns die halbe Stunde auch sparen können.“ Man sieht, welchen Respekt der Stadtbrandmeister quer durch die Fraktionen genießt. Dabei wäre diese Diskussion der Öffentlichkeit entgangen, hätte das Auto nur 765,50 Euro weniger gekostet. Denn bis 20.000 Euro kann der Bürgermeister allein entscheiden. Bei Summen über 250.000 Euro wird die Öffentlichkeit jetzt auch aus den Beratungen ausgeschlossen. Ein herber Rückschlag für die Transparenz, weil im Stadtrat selten so ausführlich diskutiert wird.