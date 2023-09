Meinung: Die Fäden im Hintergrund

Über gegenseitige Unterstützung im Ehrenamt im ländlichen Raum

Nach der Bade-Saison ist ja bekanntlich vor der Bade-Saison. Ein Freibad will gepflegt werden, sowohl während als auch nach der Badezeit im Sommer. Dabei geht es sowohl um die Außenanlagen als auch um die Schwimmbecken oder die Wasserqualität. Damit die nächste dreimonatige Schwimm-Saison auch wieder so erfolgreich werden kann wie die diesjährige, bedarf es natürlich auch gewisser Vorbereitungen. Und das nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch.

Oft müssen also Fäden im Hintergrund gezogen werden, damit auf der Hauptbühne alles glatt geht. Die Besucher und Besucherinnen des Vollmershainer Freibades sehen ja „nur“ das fertige Ergebnis, aber nicht die viele Arbeit, die dahinter steckt. Sollen sie ja auch nicht, wenn sie nur zum Ausspannen kommen.

Umso wichtiger aber, dass sich auch genügend Menschen finden, die „hinter der Bühne“ alles vorbereiten und instand halten. Gerade im ländlichen Raum muss man sich umso mehr gegenseitig unterstützen und zusammen halten. Und hier gilt: Wer jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter.