Meinung: Die Skepsis überwiegt

Der Schulverbund Schmöllner Land, durch den sechs Grundschulen und das Förderzentrum Schmölln enger zusammen rücken sollen, war auch in Thonhausen Thema. Grundsätzlich sei man bereit, da mitzumachen, gibt Bürgermeister André Hupfer (parteilos) die Grundstimmung wieder. Denn es gehe schließlich darum, die vom Aus bedrohten kleinen Schulen in Ponitz und Großstechau zu retten.

Doch dann kommt das große Aber: Die Bedingungen müssten stimmen. Die sind im Entwurf zwar festgelegt, aber so recht glaubt keiner dran, dass die von Seiten des Landes umgesetzt werden. Keiner kann sich vorstellen, dass es mehr Lehrer geben wird. Und mit den Pädagogen, die derzeit an den sieben Schulen lehren, sei der Verbund nicht machbar. Sorgen bereitet den Thonhausenern auch, dass die Schulbezirke aufgehoben werden sollen. Ob das jemals wieder rückgängig gemacht wird, glauben sie nicht.

Die Grundschule in Thonhausen ist gut besucht, daran werde sich laut Hupfer in den nächsten Jahren nichts ändern. Gern würden sich die Thonhausener solidarisch mit den bedrohten Schulen zeigen, doch ihr Vertrauen in die Schulpolitik des Landes ist mit Blick auf den Ist-Zustand dahin. Leider geht es vielen Leuten in Thüringen so.