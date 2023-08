Meinung: Die Sonne kommt zurück

Kathleen Niendorf über eine ereignisreiche Woche

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter mir. Nachgeklungen haben noch die zahlreichen Veranstaltungen vom Wochenende, wie das Gößnitz Open Air, das Freibadfest oder auch das Fest am und im Inselzoo in Altenburg. So wurde ein neuer Spendenrekord für den Inselzoo erreicht, was mich natürlich sehr gefreut hat. Das zeigt, dass die Menschen die Region wertschätzen und fördern wollen. Durch das Gößnitz Open Air wehte eine rauere Luft durchs Altenburger Land und auch eine wuseligere. Viele kamen von Wacken noch in die Region und feierten hier kräftig.

Auch ist noch Ferienzeit. Zeit, als Schüler oder Schülerin seinen Geldbeutel etwas zu füllen und in die Arbeitswelt reinzuschnuppern. Das klingt theoretisch erst einmal gut, aber noch lange nicht jedes Unternehmen in der Region möchte Ferienjobber beschäftigen. Das hat mich erstaunt und ich glaube, es ist nicht so leicht, als junger Mensch am Ball zu bleiben und eventuell etwas länger nach einer Aushilfstätigkeit zu suchen. Aber ich freue mich, dass der Nachwuchs anscheinend generell engagiert ist.

Auch wird momentan wieder viel für die Region getan, was mich sehr freut. Mit Pendler-und Rückkehrertagen soll das Altenburger Land wieder als Arbeitsregion in Betracht gezogen werden. Man möchte an das Heimatgefühl appellieren.

Mit wichtigen Gesundheitsthemen – wann eigentlich wirklich ein Notfall vorliegt und man den Rettungsdienst rufen sollte und ob wieder eine Medikamentenknappheit im Herbst zu befürchten ist beziehungsweise was gerade für Dauermedikationen zu beachten ist – endet diese Woche.

Ich denke, am Wochenende kommt die Sonne noch einmal zurück und freue mich auf spannende Themen aus der Region in der nächsten Woche.