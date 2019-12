Meinung: Fantasie spielen lassen

Ich muss zugeben, dass mich das Lego-Fieber nie gepackt hat. Ich hatte eine Lego-freie Kindheit in der DDR und nach der Wende fand ich andere Sachen spannender. Dennoch hat mir die Ausstellung, die die Gößnitzer Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von Siegmar Pohl zusammen gestellt haben, gefallen.

Noch mehr war ich von der Begeisterung beeindruckt, die die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft versprühen. Das fängt beim AG-Leiter an, der seit vielen Jahren Freude am Bauen hat und es versteht, die Faszination für die Plastiksteinchen an die Schüler zu übertragen. Und die haben ebensolchen Spaß, lassen gemeinsam Landschaften oder Fahrzeuge entstehen.

Noch sind es Bausätze, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen beschäftigen. Doch das Ziel von Siegmar Pohl ist ein anderes. Künftig sollen die AG-Mitglieder ihre Fantasie spielen lassen, sollen kreativ sein und aus den Steinen ihre ganz eigene Welt erschaffen.

Wir dürfen also gespannt sein, wie die nächste Ausstellung aussehen wird. Denn wenn es nach Pohl und seinen jungen Lego-Fans geht, wird es davon noch viele geben.