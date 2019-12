Meinung: Greta war nicht dabei

„Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“, sagte Albert Schweitzer einst. Der Wald ist als Sehnsuchtsort hat in letzter Zeit stark gelitten. Dass gerade die Nadelwälder in einem schlechten Zustand sind, haben wir schon häufiger berichtet. In diesem und dem vergangenen Jahr waren Förster Schenk und seine Kollegen fast ausschließlich im Krisenmodus. Sie haben kaum noch Zeit für ihre alltägliche Arbeit, sind dafür umso häufiger damit beschäftigt, den Wald von umgestürzten oder Käfer-befallenen Bäumen zu beräumen. Daher kommt eine private Initiative wie gerufen, die diesem unschönen Zustand wenigstens etwas entgegensetzen will.

Sicher, es ist nur ein kleiner Anfang. Um die gesamte kahle Fläche von einem Hektar wieder aufzuforsten, bedürfte es ungefähr 6000 Setzlinge, schätzt der Förster. Doch der erste Schritt ist vollbracht und eine Fortsetzung fest eingeplant. Dass der aktuell tagende Weltklimagipfel davon Notiz nehmen wird, ist nicht zu erwarten, denn Greta war nicht dabei. Dafür regt diese Aktion vielleicht einige an, selbst aktiv zu werden. Weil es besser ist, wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen, als darauf zu warten, dass es der Gesetzgeber regelt. Wie man an den Bauernprotesten sehen kann, hat die Politik auch keine gute Lösung anzubieten.