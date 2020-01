Meinung: Keine Untaten verhindert

Die Statistik belegt: Gößnitz ist in keinerlei Hinsicht ein Kriminalitätsschwerpunkt. Manch einer mag unken, dies liege auch daran, dass so wenig kontrolliert werde. Doch die Ergebnisse der ersten Wochen gemeinsamer Streifen von Ordnungsamt und Polizei legen nahe, dass es im Großen und Ganzen keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Jugendliche sind nun mal überall gleich, das muss einem keine Sorgenfalten bereiten.

Der psychologische Effekt, der dem zugrunde liegt, ist die sogenannte „gefühlte Bedrohung“. Sie begegnet uns täglich in Gestalt etwa von Überwachungskameras. Auch diese verhindern letztlich keine Straftaten, sollen aber bei den Unbescholtenen für ein Gefühl der Sicherheit sorgen. Umgekehrt leben Populisten davon, ständig eine Bedrohung aufzubauschen. So wollen vor allem Politiker der AfD uns glauben machen, durch Zuwanderung werde die Kriminalität gesteigert. Dass die Zahl der erfassten Straftaten seit Jahren rückläufig ist, ficht sie nicht an, denn sie leben in ihrer eigenen Realität.

Die Kontrollen von Ordnungsamt mit der Polizei sind keine Neuheit und werden so oder in ähnlicher Weise vielerorts abgehalten. Versprechen sollte man sich nicht allzu viel davon. Klar darf und muss weiterhin kontrolliert werden, doch könnten Straßen-Sozialarbeiter hier mehr erreichen. Auch geschützte Räume für die Jugendlichen sind ein probates Mittel, um sie von der Straße zu bekommen.