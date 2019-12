Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Kluge Entscheidung

So komfortabel wie die Ponitzer hat es nicht jeder in der Region. Direkt im Ort gibt es einen Bahn-Haltepunkt, der von der S-Bahn mehrmals täglich angesteuert wird. In etwa einer Stunde ist man am Flughafen in Leipzig – und ist dabei nicht aufs Auto angewiesen.

Gerade die Verbindung nach Leipzig ist beliebt, wird rege genutzt. Und mit Blick auf die CO 2 -Debatte wahrscheinlich künftig noch mehr. Sollten Ideen wie das Streichen der Pendlerpauschale umgesetzt werden, wird man schon darüber nachdenken, ob man nicht auch auf anderem Weg zur Arbeit kommt als mit dem eigenen Auto. Zugfahren wird auch dann wieder richtig interessant, wenn die Spritpreise ins Unermessliche steigen. Für den Umweltschutz war das ja bereits im Gespräch. Dass sich der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) vorgenommen hat, das Umfeld des Bahn-Halts attraktiver zu gestalten, eine kluge Entscheidung. Und das Vorhaben passt ja zu dem der Bahn, die in den nächsten Jahren in die Strecke investieren will. Deshalb ist die Gemeinde schon seit fünf Jahren mit im Boot, wenn es um die Planung der Bauarbeiten geht. Ponitz hat sogar schon etwas vorzuweisen. In der Nähe der Bahn, bei der Gartenanlage, hat die Gemeinde einen Park-And-Ride-Parkplatz eingerichtet. Denn nicht jeder, der sich für den Zug entscheidet, kommt gänzlich ohne Auto aus, weiß Greunke. Und das wird auch weiterhin so bleiben.