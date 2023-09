Meinung: Miteinander reden

Über die Zukunft eines edlen Gewürzes

Safran war für mich bis vor ein paar Jahren ein ebenso edles wie exotisches Gewürz, das ich aus einem alten Spruch kannte. Mehr nicht. Mittlerweile weiß ich, dass der Krokus mit den roten Fäden etliche Fans im Altenburger Land gefunden hat. Und dass mit Safran experimentiert wird, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten getestet werden.

Austausch unter denen, die sich mit der Materie beschäftigen, kann nie schaden. Im Gegenteil. Das hat das Deutsche Safran-Symposium in Altenburg gezeigt. Das begann bei Gesprächen über die künftige Ernte von Safran in unseren Breiten bei sich änderndem Klima und ging bis hin zur vielen Handarbeit, mit der nur geringe Ausbeuten erzielt werden können, was den Anbau in Deutschland nicht attraktiv macht. Deshalb sucht man gemeinsam nach Lösungen.

Getestet werden zudem neue Anwendungsmöglichkeiten beim Kochen und Backen, darüber hinaus macht man sich Hoffnungen, dass Safran den Tourismus im Landkreis voranbringen könnte. Es gibt also viele Ideen, und es hilft, sich untereinander darüber auszutauschen.