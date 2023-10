Meinung: Nichts für die Zukunft

Über Verrücktheiten und handfeste Sorgen

Am 1. November gehen die Apothekerinnen und Apotheker vor dem Erfurter Landtag auf die Straße. Sie streiken – und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Mich wundert das nicht.

Als hätten sie mit Medikamenten- und Personalmangel nicht schon genug Sorgen am Hals, sind da noch ein hoch komplexes Abrechnungssystem ihrer Leistungen und eine Finanzierung des Geschäfts, die hinter der Dynamik von Inflation, Tariferhöhungen und sonstigen Kostentreibern zurück bleibt. Mal abgesehen von Regelungen, die man getrost als Verrücktheit bezeichnen kann.

So müssen Apotheken ihre Kompetenz extra nachweisen, wollen sie Hilfsmittel wie etwa Krücken ausgeben. Dazu gehört nicht nur fachliche Qualifikation, sondern sind außerdem geeignete Räume, gültige Mietverträge und Versicherungen beizubringen. Spätestens an dieser Stelle dürften selbst kritischste Betrachter des Streiks am 1. November raus sein - und auf der Seite der Apotheken. Zumal das in Berlin erdachte Modell von Arzneimittelausgabestellen alles ist, nur keines, um deren Zukunft zu sichern.