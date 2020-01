Meinung: Nichts hält länger

Als der damalige Hauptamtsleiter Wolfgang Linß im Sozialausschuss vor rund einem Jahr noch die Vorteile der kommunalen Trägerschaft von Kindergärten pries, wurde er von einigen Stadräten hart angegangen.

Es sei keinesfalls wertungsfrei, wie er von den Problemen der Stadtverwaltung Altenburg berichtet hat. Diese beabsichtige, sämtliche Kindergärten wieder aus der freien Trägerschaft herauszuholen und selbst zu verwalten, will er erfahren haben.

Nun erfahren die Stadträte selbst, wie verzwickt es sein kann, so einen Betreibervertrag abzuschließen. Denn schließlich will man auch gehörigen Einfluss auf die Platzvergabe haben, erwartet die Übernahme der bislang von der Stadt beschäftigten Erzieherinnen und einiges mehr. Das muss man sich als Träger auch nicht überall gefallen lassen. Glücklicherweise hat die Verwaltung festgestellt, dass sie die Übergangs-Einrichtungen in Lohma und Großstöbnitz doch noch länger betreiben kann als unbedingt nötig. Denn unter Zeitdruck werden selten die idealen Entscheidungen gefällt.

Den betroffenen Erziehern und Eltern dürfte dies weniger gefallen. Es bleibt die Erkenntnis: Das haltbarste Konstrukt ist immer noch die Interimslösung.