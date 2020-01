Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Nie vergessen

Allerorten werden jedes Jahr am 27. Januar Kränze niedergelegt und an Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten erinnert. Am 27. Januar für 75 Jahren war der Krieg noch nicht beendet, aber die Hoffnung kehrte langsam zurück. An diesem Tag vor einem Dreivierteljahrhundert wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit.

Muss eigentlich immer wieder an die Gräueltaten erinnert werden, die vor Jahrzehnten verübt wurden? Ja, man muss. Für das Warum bemühe ich Bertolt Brecht: Der Schoß, aus dem die Nazis damals gekrochen sind, ist bis heute überaus fruchtbar. Denken wir nur an den nationalsozialistischen Untergrund oder jüngst an den Anschlag in Halle. Am höchsten jüdischen Feiertag wollte laut den Ermittlern ein Rechtsextremist in die Synagoge eindringen und die dort versammelten Gläubigen zu töten. Das war am 9. Oktober vorigen Jahres. Weil Hass, Rassismus, Intoleranz und Extremismus bis heute allgegenwärtig sind, muss immer wieder deutlich gemacht werden, wohin das schlimmstenfalls führen kann. Vor allem auch deshalb, weil es nach wie vor Leute gibt, die die Terrorherrschaft der Nazis mit all ihren abscheulichen Taten leugnen oder verniedlichen wollen. Es ist wichtig, dass wir nie vergessen, welch Unheil die Nationalsozialisten über unzählige Familien und die halbe Welt gebracht haben.