Meinung: Noch immer tief berührt

Jana Borath über ein Wochenende, das sie nie mehr vergisst

Das zweite Juni-Wochenende 2013 hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Nach tagelangen Regenfällen – selbst das Fell meiner damals noch jungen Labrador-Hündin Janis schien nicht mehr trocknen zu wollen und roch wie ein alter Campingbeutel – trat die Pleiße über ihre Ufer. Bis Freitagabend war ihr Pegel bereits bedenklich angeschwollen. Dann schwappte das Pleißewasser nicht nur, es flutete die Straßen der Stadt.

Wie die meisten Menschen konnte auch ich mir bis dahin nicht vorstellen, wie schnell sich eine Situation verschärfen, von Minute zu Minute gefährlicher, sogar lebensbedrohlich werden kann. Gößnitz war schon zeitig nicht mehr erreichbar oder gefahrlos zu passieren. Im ebenfalls vom Hochwasser betroffenen Saara soff das Zentrum so schnell ab, dass selbst ich mit dem Schlauchboot eingesammelt werden musste.

Bis dahin hatte ich mit Menschen geredet, denen die Flut vieles oder alles genommen hatte. Die vergeblich versucht hatten, ihr Hab und Gut zu schützen. Die sich, ihre Lieben oder die Nachbarn in obere Etagen eines Hauses retteten, um – wie in Großstöbnitz – von dort aus evakuiert zu werden. Ich hatte Frauen und Männer getroffen, die stundenlang Sandsäcke füllten und mit bloßen Händen, in Schubkarren oder kleinen Handwagen dorthin transportierten, wo sie gebraucht wurden. Ich sah nackte Angst in vielen Augen und Verzweiflung. Ich erlebte Mut, Mitgefühl und selbstlose Hilfsbereitschaft. Erinnerungen, die mich noch immer tief berühren und damit bin ich bestimmt nicht allein im Altenburger Land.

Liebe Leserinnen und Leser – zehn Jahre Hochwasser im Altenburger Land: Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Geschichten und Ihren Erlebnissen, senden Sie uns Ihre Fotos: schmoelln@funkemedien.de