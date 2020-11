Meinung: Schwer zu verkraften

Seit einer Woche müssen wir mit dem Teil-Lockdown leben. Gaststättenbesuche sind ebenso passé wie die im Kabarett. Beruhigt konnten Eltern sein, weil anders als beim ersten Mal, als das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben. Oder es zumindest sollten. In Schmölln hat das Coronavirus zugeschlagen, Schüler wurden in Quarantäne geschickt und der Kindergarten Finkenweg bleibt heute zu, vielleicht sogar länger. Und auch die Eltern, die ihren Nachwuchs in Vollmershain betreuen lassen, müssen nach einer anderen Möglichkeit suchen, die Kleinen unterzubringen.

Diesmal sind es nicht die angeordneten Corona-Maßnahmen, sondern das Virus direkt, das uns im Alltag weiter einschränkt. Es ist müßig zu fragen, ob man beim zweiten Lockdown nicht gleich Schulen und Kindergärten hätte schließen sollen. Das hätte keiner verkraftet: die Eltern nicht, die dieses Jahr bereits über Wochen kreative Lösungen finden mussten. Und die Kinder und Jugendlichen erst recht nicht. Psychologen sagen, dass es gerade für Heranwachsende ein großes Problem ist, wenn sie ihre Freunde längere Zeit nicht sehen können. Soziale Kontakte in einer Zeit zu pflegen, die kontaktarm sein soll, ist die Herausforderung.