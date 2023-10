Meinung: Skepsis und Ausgrenzung

Über den Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind

In unserer heutigen Gesellschaft kommt man häufig zu dem Schluss, dass sich jeder selbst der Nächste ist. Menschenrechte zu wahren, hat im Miteinander auch viel mit Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung zu tun.

Nach den Menschenrechten ist jeder Mensch gleich, und jeder Mensch hat auch ein Recht auf Bildung. Nicht alle in der Gesellschaft haben aber diese Meinung. Häufig werden Menschen ausgegrenzt. Sei es wegen ihrer Herkunft, Bildung, körperlichen Verfassung oder wegen ihrem Glauben oder Aussehen. Egal, was es ist, es wird sehr viel über den anderen gewertet. Dabei gibt es keinen Maßstab, wie ein Mensch zu sein hat. Jeder Mensch ist, wie er ist und genau das formt ja eine Gesellschaft.

Was kann man also tun, um eine humanitäre Gesellschaft konsequent herzustellen und zu formen? In Ansätzen ist die Gesellschaft ja humanitär, aber es gibt Luft nach oben. Die Gesellschaft sollte wieder lernen, sich weniger skeptisch zu begegnen. Ein Lächeln oder eine kleine Aufmerksamkeit reicht manchmal schon. Es darf jedenfalls nicht in die andere Richtung laufen.