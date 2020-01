Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Sprengstoff nicht in Kinderhände

Ich kann mich noch lebhaft an das Geräusch erinnern, das der Stadtbus Heimi vor einem Jahr machte, als er frühs auf den Schmöllner Markt fuhr. Auf jedem Meter knackten und knirschten die Glasscherben unter seinen Reifen, so dass es schon einer Symphonie glich. In diesem Jahr hingegen: nichts dergleichen. Also abgebrannte Pyrotechnik schon, aber kaum Glasbruch. Vielleicht kommt es mir deshalb so vor, als sei bei diesem Jahreswechsel auch weniger Krach gemacht worden.

Dabei sollte man seinen Augen und Ohren misstrauen, denn wie viel man vom Spektakel des Jahreswechsel mitbekommt, ist stark vom Standort abhängig. So stand ich vor einem Jahr noch in Leipzig auf der Dachterrasse, diesmal habe ich mich bewusst für den Bauernhof in Göllnitz entschieden. Mit kleinen Kindern kann man dem Geböller kaum ganz entrinnen, obwohl es für die Vorbild-Wirkung wünschenswert wäre. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, wie schädlich das ausgiebige Knallen für Mensch und Tier ist. Abgesehen vom Feinstaub, verursacht das häufige Erschreckt-Werden durch spontane Explosionen eine gehörige Portion Stress. Daher würde ich es begrüßen, wenn man sich auf wenige, zentrale Feuerwerke beschränkt. Wie es in fast allen Ländern der Welt gehandhabt wird. Anstatt Sprengstoff an Jugendliche zu verkaufen, die damit oft im angetrunkenen Zustand experimentieren. Auch wenn meine Kinder mir es verübeln werden.