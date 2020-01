Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Tonnenschweres Problem

Es klingt nach Provinzposse. Erst sieht sich der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises nicht mehr in der Lage, wegen eines Verbotsschildes die Mülltonnen dort zu leeren, wo er es seit Jahrzehnten getan hat. Dann klärt sich die Sache mit dem Schild, das privat aufgestellt worden ist und nicht für die Entsorgungsfirma gilt. Also alles wieder in Ordnung. Von wegen. Schwere Geschütze in Form von Paragraf 16 der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises werden aufgefahren. Die Grundstücke könnten nur noch unter erheblichen Schwierigkeiten oder gar nicht mehr angefahren werden, heißt es. Deshalb müssen die Bewohner im Thonhausener Oberdorf, darunter etliche alte oder behinderte Leute, die Tonnen nun mehrere hundert Meter weit karren.

Eigenartig ist, dass weder Pkw, noch Post oder Paketdienste Probleme haben, an die Häuser zu gelangen. Nicht einmal Agrargenossenschaft oder Fäkalschlammentsorger klagen darüber, dass die Grundstücke nicht zu erreichen wären. Nun soll das Landesverwaltungsamt entscheiden, wo Mülltonnen, Sperrmüll und gelbe Säcke künftig zu stehen haben. Schon vor Monaten ist es mit dem Fall betraut worden. Eine Antwort gibt es bislang noch nicht. Die Betroffenen müssen sich also in Geduld üben – und ihre Tonnen weiterhin den weiten Weg schieben.