Meinung zu den geplanten Investitionen in Nobitz: Richtig viel Kohle

Petra Lowe ist versöhnt, weil es trotzdem klappt

Erinnern Sie sich an die Unverschämtheit des Ex-Verkehrsministers, CSU-Scheuer, ein Jahr vor seinem Abgang? Damals versprach er 400 Millionen Euro für ein Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft nach München. Liegt so schön an der A 9, hieß es.

Im Februar der nächste Schock, Gera mit dem Flugplatz Nobitz fiel durch als Außenstandort. Dabei liegt Gera so schön an der A 4. Ich will nicht verhehlen, dass ich über die Selbstversorgermentalität des Bayern erbost war. Doch seit Mittwoch bin ich versöhnlicher. Denn ich weiß, dass man hierzulande nur selten aufgibt, wenn eine Idee richtig gut ist.

Ein überraschender Glücksfall, dass im Bund das Argument der Nachbarschaft zu zwei Tagebauen im Norden des Landkreises gezogen hat und 90 Millionen Euro fließen sollen. Zu viel ist damit nicht anzustellen, aber immerhin.

Am Flugplatz könnte mit einer neuen Teststrecke richtig viel Kohle verdient werden. Schließlich geht es um einen saftigen Wirtschaftsbereich, die Automobilindustrie. Übrigens, für das Deutsche Zentrum ist es wohl vorbei. Der Bundeshaushalt gibt es nicht mehr her. Nein, ich bin nicht schadenfroh.