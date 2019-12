Meinung: Zum Leben zu wenig

Die Stadtkasse von Gößnitz ist klamm, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Noch mehr als in den anderen Kommunen ist der Erhalt des örtlichen Schwimmbades daher ein besonderer Kraftakt, alle Jahre wieder. Dass Bund und Länder sich aus dem ländlichen Raum immer weiter zurückziehen, ist traurige Realität. Wahr ist aber auch, dass selbst der Kreistag den Gemeinden immer weniger Luft zum Atmen lässt. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, ist man da versucht zu sagen.

Weil es in diesem und dem vergangenen Jahr schon zu einer Haushaltssperre kam, muss die Stadtverwaltung besonders sparsam sein, gerade bei den freiwilligen Leistungen. Jüngstes Beispiel ist der Neujahrsempfang, der dem Rotstift zum Opfer fiel. Leider wird zu oft vergessen, dass für eine lebenswerte Gemeinschaft auch der Zusammenhalt funktionieren muss. Dazu braucht es Orte des Austausches und der Begegnung. Als solcher bringt ein Schwimmbad weitaus mehr als etwa ein Museum, das in der Regel auch keinen Gewinn erwirtschaftet. Noch dazu ist es ein wichtiger Standort-Faktor, um neue Einwohner anzulocken. Gerade jungen Familien mit Kindern dürfte das wichtig sein, wo das Angebot an Freizeit-Aktivitäten zwar groß, aber auch weit verstreut ist.