Meinung: Zusammen gerückt

Die Kultureinrichtungen der Region wollen sich öffnen, gemeinsam mit Vereinen und Gemeinden sollen Kulturveranstaltungen angeboten werden, die vor allem die Leute vor Ort ansprechen. Das ist, stark verkürzt, das Anliegen des Trafo-Projekts im Landkreis. Es trägt den an die Tradition der Salonkultur angelehnten Namen „Der fliegende Salon. Kulturaustausch im Altenburger Land“ und Lindenau-Museum, Museum Burg Posterstein, Theater und Musikschule sind beteiligt.

Kultur aufs Land zu bringen, ist auch eine Reaktion auf die Veränderungen in der Gesellschaft. Der Anteil an älteren Menschen ist gerade im Altenburger Land enorm hoch. Und die sind nicht immer so mobil, wie sie es sich wünschen. Dennoch wollen sie nicht auf Kunst- und Kulturgenuss verzichten. Wenn Besucher also nicht in die Einrichtungen kommen können, kommen die Kulturschaffenden eben zu ihnen. Und Letztere wollen gemeinsam mit den Leuten vor Ort den Gästen genau das bieten, was sie wollen. Klasse Idee.

Die vier Akteure arbeiten seit geraumer Zeit an der Umsetzung, ab Januar soll es losgehen. Doch schon jetzt gibt es einen positiven Effekt des Projekts: Haben die Mitarbeiter der Einrichtungen bislang mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht, seien sie durch die Trafo-Arbeit zusammen gerückt. Das kann für die Region nur gut sein.