Messe für junge Kunst in Altenburg

Altenburg. Die Biennale im Bahnhof erwartet am 9. und 10. September wieder zahlreiche Besucher.

Offen und neugierig auf alle Künste – so soll sie sein, die Messe für junge Kunst „No Selection“. Die Biennale, die im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden ist, erwartet am 9. und 10. September zahlreiche Besucher.

Bewährtes Konzept der Messe ist es, neben der Kunst Leben an Orte zurückzubringen, die von Leerstand betroffen sind oder die durch die Ausstellung in neues Licht getaucht werden. Veranstaltungsort 2023 ist der rechte Flügel des repräsentativen Altenburger Bahnhofgebäudes, der seit langem leer steht.

Die Messe, die allen offensteht, die sich künstlerisch betätigen und den Mut zur öffentlichen Präsentation ihrer Werke haben, verzichtet auf kuratorische Eingriffe. Sie bietet eine Plattform für den Austausch. Der Begriff „Junge Kunst“ bezieht sich weniger auf das Alter der Aussteller, sondern auf neue Ansätze, ungewöhnliche Sichtweisen oder Menschen, die sich erst seit Kurzem mit künstlerischen Ausdrucksformen beschäftigen.

Anmeldungen für die Ausstellungen sind aus Altenburg, dem Altenburger Land, aber unter anderem auch aus Zeulenroda, Leipzig, Bückeburg und Berlin eingegangen.

Bereits am Freitag, 8. September, reisen die ersten Künstler an. Die Ausstellungstüren öffnen am Sonnabend, 9. September um 14 Uhr. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, ist die Schau von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Während die Besucher den Einblick in das Gebäude und die Kunst genießen, hat eine Jury die Aufgabe, zwei Preisträger für die dotierten beiden Kunstpreise (1000/500 Euro) zu finden. Die Preisverleihung erfolgt am Sonntag, 10. September, um 16 Uhr vor Ort.

Großer Dank gilt der Sparkasse Altenburger Land, die die Biennale unterstützt.