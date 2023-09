Messe in Altenburg bietet Möglichkeiten für berufliche Zukunft

Altenburg. Interessierte konnten die Vertreter von über 90 Firmen befragen und sich über mögliche Jobangebote informieren.

Gelegenheit, noch einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr zu erhalten oder Verabredungen für die kommenden Jahre zu treffen, bot die Messe „Job Chance“ am Sonnabend. Interessierte konnten im Goldenen Pflug in Altenburg an Messeständen die Vertreter von über 90 Firmen befragen und sich über mögliche Jobangebote, über Ausbildungsmöglichkeiten und über das duale Studium kundig machen. Klare Werbung gab es hier (Foto) für die Motorbegeisterten, vielleicht bei der Motorradstaffel der Polizei anzuheuern.