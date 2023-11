„Messias“ erklingt erstmals nach 20 Jahren in Crimmitschau

Mehr als 140 Musiker der Vogtlandphilharmonie – hier bei einem Sinfoniekonzert – sowie Solisten und die Kantoreien Zwickau-Marienthal und Crimmitschau präsentieren am Sonntag, 5. November, in Crimmitschau den „Messias“.

Crimmitschau. Vogtlandphilharmonie führt weltbekanntes Meisterwerk von Georg Friedrich Händel in Crimmitschau auf

Nach 20 Jahren wird erstmals wieder der „Messias“ von Georg Friedrich Händel in Crimmitschau erklingen.

Das dreiteilige Werk über Geburt, Leben, Streben und Auferstehung Jesu Christi gehört zu den bedeutendsten Oratorien der Musikgeschichte und mit seinem „Halleluja“ zu den bekanntesten Stücken der klassischen Musik, betont Kantor Maximilian Beutner.

Mehr als 140 Musiker wirken an dieser Aufführung mit

Unter Leitung von Kantor Maximilian Beutner bereiten sich die über 140 Mitwirkenden – von der Vogtland-Philharmonie sowie Solisten und die Kantoreien Zwickau-Marienthal und Crimmitschau – seit mehr als einem Jahr auf die Aufführung vor.

Teils wurde in den Chören bis zu dreimal wöchentlich geprobt, um dieses anspruchsvolle Werk zu bewältigen.

Fast 300 Jahre alte Musik, die heute noch fesselt und begeistert

Die Zuhörer werden begeistert sein - und auch fasziniert davon, wie fast 300 Jahre alte Musik auch heute noch fesseln und mitreißen kann. Davon können sich alle Interessierten am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der Crimmitschauer Johanniskirche in der Hainstraße überzeugen.

Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarramt, in der Buchhandlung Am Rathaus und in der Bücherstube Gotter Crimmitschau oder an der Abendkasse ab 16 Uhr. Ein weiteres Mal wird der Messias am 12. November, 17 Uhr, in der Pauluskirche Zwickau unter Kantor Matthias Grummet aufgeführt.