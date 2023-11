Methoden zur Entspannung in der Psychotherapie werden vorgestellt

Altenburg. Ein Vortrag in der Reihe „Seelische Gesundheit“ an der VHS Altenburg

An der Volkshochschule Altenburg wird am Dienstag, 21. November, 18 Uhr, die Reihe „Seelische Gesundheit“ mit einem Vortrag zum Thema „Entspannungsmethoden in der Psychotherapie“ fortgesetzt. Die Physiotherapeutinnen Kathrin Beyer und Andrea Kästner stellen verschiedene Entspannungsmethoden vor und berichten über ihre Erfahrungen mit diesen Methoden in der psychotherapeutischen Praxis.

Eine praktische Übung ist Teil des Programms an diesem Abend

Weiterer Teil des Abends ist eine praktische Entspannungsübung, die gemeinsam mit den Teilnehmenden durchgeführt wird. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg angeboten.

Der Eintritt ist frei.

Die Volkshochschule empfiehlt trotzdem eine Platzreservierung in ihren Geschäftsstellen in Altenburg und Schmölln, telefonisch unter der Rufnummer. 0 34 47 / 50 79 28 oder online unter: www.vhs-altenburgerland.de