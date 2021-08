Meuselwitz: Straßenbau ist Thema im Ausschuss

Meuselwitz. Auf der Tagesordnung stehen gleich mehrere Projekte.

Die 26. Sitzung des Meuselwitzer Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Bau findet am Dienstag, 31. August, um 18 Uhr im Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in der Rathausstraße 16 statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Haus 1 an der Ecke Bahnhofstraße/Schulstraße, heißt es.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil steht zunächst die Besichtigung des Schulstandortes. Daran schließen sich die Punkte „Informationen“, „Allgemeines“ sowie „Anfragen der Mitglieder“ an. Nach Unterbrechung geht es mit der Vergabe von Straßenbauleistungen für Instandsetzungen auf den Kreisstraßen Kleinstechau, Brandrübel – Weißbach, Sommeritz sowie am Abzweig Pfefferbergring weiter.

Ferner steht die Beschlussfassung zur Vergabe von Straßenbauleistungen zur Erneuerung der Kreisstraße Großstechau von der Sprottebrücke bis Ortsausgang Richtung Ingramsdorf mit Straßen- und Gehwegbau, Schmutz- und Regenwasserleitungen an.