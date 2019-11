Meuselwitzer demonstrieren lautstark für mehr Lehrer

Gera. 80 Eltern und Kinder aus Meuselwitz und Umgebung sind am 22. November auf die Straße gegangen, um für mehr Lehrer zu demonstrieren. Vor dem Schulamt in Gera forderten sie lautstark, dass schnell mehr Lehrer eingestellt werden. Denn Stundenausfall, gekürzten Unterricht und zusammengelegte Klassen wollen sie nicht mehr länger hinnehmen. In den letzten Monaten unterrichten in der Grundschule Meuselwitz vier Pädagogen weniger. Einen Ersatz hat es bislang nicht gegeben.

Mitarbeiter des Schulamtes haben sich den Demonstranten gestellt und mit ihnen gesprochen.