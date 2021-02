Meuselwitzer gewinnen Planspiel Börse

Altenburg. 35 Teams aus sieben Schulen des Altenburger Landes am Start.

Am 4. Dezember endete die 29. Börsenspielrunde in der Sparkasse Alt-enburger Land. Im von Corona-Sorgen geprägtem Aktienjahr haben die erfolgreichsten Junganleger die höchsten Renditen seit Jahren erzielt.

Mit dem simulierten Wertpapierhandel beim Börsenspiel erhielten alle Teilnehmer einen Einblick in die Funktionsweise des Aktienhandels und der Börsenwelt. Diese zeigte sich im Pandemiejahr sehr bewegt. Trotz zunehmender Infektionszahlen und den turbulenten US-Wahlen überwog neben der Elektromobilität die Impfstoff-Euphorie an den Aktienmärkten.

107 Teilnehmer

Am regionalen Wettbewerb im Altenburger Land konnten sich Schüler ab Klasse 8, Lehrer, Mitarbeiter und Auszubildende beteiligen. Es gingen insgesamt 107 Teilnehmer an den Start: 35 Teams aus sieben Schulen (vier Gymnasien, zwei Regelschulen, eine Gemeinschaftsschule) an den Start. Außerhalb dieser Wertung waren sieben Lehrerteams, ein Azubiteam und zwei Mitarbeiterteams aktiv.

Aufgrund der Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung des Virus kann in diesem Jahr keine festliche Siegerehrung im Sparkassensaal Wettinerstraße stattfinden. Dennoch werden die Leistungen der besten Teams gebührend gewürdigt. Die sechs erfolgreichsten Schülerteams erhalten Geld- und Sachpreise, die von den Lehrern überreicht werden.

Platzierungen

1. Platz: Team Lani_Eckberg, Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz, Depotwert 59.554,09 Euro; 2. Platz: Team Börsencrash1.0, Friedrichgymnasium Altenburg/57.012,56 Euro; 3. Platz: Team Aktie-X, Friedrichgymnasium Altenburg/56.087,02 Euro; 4. Platz: Team Ungarn Friedrichgymnasium Altenburg/55.946,13 Euro, 5. Platz: Team Money flowers Gemeinschaftsschule Erich Mäder/55.945,23 Euro; 6. Platz: Team Zu faul für den Namen, Friedrichgymnasium Altenburg/ 55.031,62 Euro.

Die 30. Jubiläumsrunde startet im Herbst 2021.