Meuselwitzer Segelcamp unter erschwerten Bedingungen

Beliebt und lehrreich: das alljährliche Segelcamp am Haselbacher See und am Hainbergsee für Kinder und Jugendliche.

Meuselwitz. Ausbildung und Ferienspaß werden am Hainbergsee und dem Haselbacher See in einem anerkannten Bildungscamp geboten.

Auch in diesem Jahr hat der Seesportclub Meuselwitz zu seinem traditionellen Segelcamp für Kinder und Jugendliche am Hainbergsee und Haselbacher See geladen. Nachdem bereits im vergangenen Jahr erschwerte Bedingungen durch Corona herrschten, hat sich die Hoffnung auf ein „normales“ Camp in diesem Jahr nicht erfüllt.

Aber die Erfahrungen und das bereits vorhandene Hygienekonzept ermöglichten es, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen eine Auszeit vom Alltag zu verschaffen und schöne Tage zu gestalten. Viele der Teilnehmenden kämen immer wieder gerne nach Meuselwitz, um die Grundkenntnisse im Segeln zu erlernen, vorhandenes Wissen zu erweitern und ihre Fertigkeiten zu vervollkommnen. Ziel sei es, später vielleicht einen Sportbootführerschein zu erwerben. Das Segelcamp ist als Bildungscamp anerkannt und wird als solches vom Landessportbund gefördert.

Das positive Feedback und die Freude der Kinder auf das nächste Jahr seien Belohnung für die Anstrengungen des Teams. Denn anstrengend sei die Woche für alle. Die Beteuer arbeiteten ehrenamtlich und opferten ihren Jahresurlaub in dieser Woche, was nicht immer allen Kindern oder auch deren Eltern bekannt sei.

Abwechslungsreicher Ausbildungstag

Ein typischer Ausbildungstag beginne mit einem leichten Frühsport, danach gibt es Frühstück. Vor Start der Ausbildung erledigten die Kinder noch Tisch- und Sanitärdienst. Dann gehe es mit den Gruppen abwechselnd in die theoretische und praktische Ausbildung. Auf dem Programm stünden seemännische Knoten, theoretische Kenntnisse und Fachbegriffe des Segelns.

Diese theoretischen Kenntnisse müssten natürlich auch in der Praxis angewendet werden, soweit Wetter und Wind es erlauben. Nach dem Mittagessen, welches vor Ort täglich frisch gekocht werde, schließe sich eine kurze Mittagspause an. Danach erfolgten weitere Unterrichtseinheiten. Nach einer Stärkung mit frisch gebackenem Kuchen bleibe am Nachmittag noch genügend Zeit für individuelle Aktivitäten, wie Spiele, baden, toben, lesen und so weiter.

Abendessen und Lagerfeuer oder Film und Gute-Nacht-Geschichten für die Jüngeren bildeten den Abschluss des Tages. Zwei Gruppen mit etwa je zehn Kindern würden am Hainbergsee betreut und ausgebildet. Hierbei handelt es sich um die jüngeren Kinder und Anfänger. Die Älteren und Fortgeschrittenen erhalten ihre Ausbildung ebenfalls in zwei Gruppen am Haselbacher See und campen auf dem Gelände des Vereins in Meuselwitz.

Erfolgreiche fünfte Gruppe

In diesem Jahr habe es die Besonderheit einer fünften Gruppe, die „Führerscheingruppe“ gegeben. Jugendliche, welche in den vergangenen Jahren umfangreiche Kenntnisse und praktische Fähigkeiten erworben hatten, nutzten die Woche zu einer intensiven Vorbereitung auf den Segel- beziehungsweise Sportbootführerschein Binnen. Am Ende der Woche stand dann die theoretische und praktische Führerscheinprüfung auf dem Plan, die alle erfolgreich absolviert hätten.

Der Seesportclub Meuselwitz bedanke sich bei allen, die mitgeholfen und dazu beigetragen haben, dass auch das Segelcamp 2021 mit gutem Erfolg zu Ende gegangen sei.