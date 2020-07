Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Michael Apel an der Spitze des Altenburger Rotary Clubs

Turnusgemäß hat die Präsidentschaft des Altenburger Rotary Clubs gewechselt.

Die jährlich wechselnde Position übernimmt nun Michael Apel, den Staffelstab weiter gibt damit Jana Kröber. Diese hatte die Arbeit des Clubs auch in den schwierigen Zeiten von Corona via Onlinemeetings am Laufen gehalten. „Auch wenn wir beliebte Veranstaltungen wie die Stadtrallye in diesem Jahr nicht durchführen konnten, so war es doch wichtig, dass es zumindest ein regelmäßiges virtuelles Clubleben gegeben hat“, blickt Apel auf die Zeit der strikten Kontaktbeschränkungen zurück.

Der 42-jährige studierte Diplom-Volkswirt und gelernte Bankkaufmann Michael Apel ist Vater einer Tochter und arbeitet als Fachdienstleiter für Wirtschaft, Tourismus und Kultur im Landratsamt Altenburger Land.

Seit dem Jahr 2019 ist Apel zudem Vorstandsvorsitzender der Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Altenburger Land, welche vom Altenburger Rotary Club gemeinsam mit dem Lions Club Altenburg ins Leben gerufen wurde, teilt die Vereinigung jetzt mit.