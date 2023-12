Mickey und Co. waren der Stolz der Redakteurin Jana Borath

Mit den Disney-Briefmarken fing für die OTZ-Journalistin Jana Borath alles an. Nur sie verzaubern sie bis heute so richtig.

Mein ganzer Stolz in Kindertagen waren Briefmarkensätze mit Disney-Motiven.

Mickey und Minnie, Goofy, Donald Duck und all die anderen Zeichentrickfiguren spielen die Hauptrollen auf meinen ersten Exemplaren, die im Internationalen Jahr des Kindes herauskamen.

Das war 1979 und danach war ich wie im Fieber. Ein Großteil meines Taschengeldes floss in Bambi, Cinderella, Lady and The Tramp, Santa’s Workshop, Snow White and the Seven Dwarfs und viele andere auf Briefmarken gebannte Trickfilm-Szenen.

Die echten Filme habe ich inzwischen alle gesehen. Aber mich richtig verzaubern? Das schaffen bis heute nur Mickey und Co. in meinen Briefmarkenalben.