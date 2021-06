Mit 2,4 Promille gestoppt - Randalierer heben Teich heraus

Altenburg. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Randalierer heben Teich heraus

Im Zeitraum vom 26. bis 27. Juni hielten sich unbekannte Täter in der Kleingartenanlage, Am Lödlaer Holz in Oberlödla auf und randalierten in einem der Gärten. Dabei hoben sie einen Gartenteich heraus und kippten diesen aus. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben könnne. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03447 / 4710 zu melden.

Mit 2,4 Promille gestoppt

Am 27. Juni gegen 21.20 Uhr wurde in der Gröbaer Straße in Wintersdorf der Fahrer eines Peugeot kontrolliert. Dabei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 48-jährigen Fahrer über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

