Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Bäckerei-Reklame holt Schmöllner Silber auf Bundesebene

Schilder- und Lichtreklamehersteller – diesen eher seltenen Ausbildungsberuf hat Jonas Ehrentraut aus Schmölln mit Bravour absolviert.

Er war sogar so erfolgreich, dass er mit seinem Gesellenstück – eine Lichtreklameanlage für eine Bäckerei inklusive Gestaltung und Installation – sogar zweiter Bundessieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2019 wurde. Nun konnte er die Ehrenurkunde für diesen Titel in Empfang nehmen.

Erste Erfahrungen während der Schulzeit gesammelt

Die Auszeichnung überbrachte ihm der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen, Frank Hohle. Stolz ist auf diesen Erfolg auch Vater Frank Ehrentraut, der in Schmölln die Digitale Werbeproduktion betreibt, bei der Jonas seine Ausbildung absolviert hat.

Der 26-jährige Jonas Ehrentraut hat schon während der Schulzeit im väterlichen Betrieb erste Erfahrungen gesammelt, in dem er für die Schule Arbeiten gestaltet hat. Nach dem Abitur absolvierte er zunächst in Ilmenau ein Bachelorstudium im Bereich Medienwirtschaft. Er erkannte jedoch, dass es in der Region Potenzial für Schilder und Lichtreklame gab. So entschied er sich, noch einmal die Schulbank zu drücken und den Beruf des Schilder- und Lichtreklameherstellers zu erlernen.

Für Jonas Ehrentraut ist es bis heute die richtige Berufswahl, konnte er doch so die Angebotspalette im väterlichen Betrieb, der seit dem Jahr 1996 existiert, deutlich erweitern. Egal ob Gestaltung, Drucksachen aller Art, Fahrzeugbeschriftung oder die Herstellung von Lichtreklame hauptsächlich für regionale Betriebe und Geschäfte – für den 26-Jährigen ist es das perfekte Beschäftigungsfeld.

Auf dem jetzigen Erfolg möchte sich der junge Mann, der in seiner Freizeit auch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Schmölln ist und die Jugendfeuerwehr betreut, nicht ausruhen. So ist er schon am Überlegen, ob der zusätzlich den Meisterbrief als Schilder- und Lichtreklamehersteller nachlegt. In die Karten spielt ihm dabei auch die Tatsache, dass dieser Beruf wieder meisterpflichtig geworden ist. Problematisch für ihn ist jedoch der Zeitfaktor. Einen Anbieter, der Wochenendkurse durchführt, hat er noch nicht gefunden.