Mit Bus und Bahn durch die Sommerferien – der MDV hat verschiedene Angebote, etwa an den Badesee Kötitz. (Symbolfoto)

Mit Bus und Bahn durch die Sommerferien

In einem Monat starten die Sommerferien und mehr Schüler als gewöhnlich verbringen in diesem Jahr diese Zeit in der Region.

Damit sie trotzdem viel erleben und rundum mobil sind, bieten die Verkehrsverbünde passende Tickets für Schüler und Azubis bis 20 Jahre an. Darüber informiert der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV), zu dem auch das Altenburger Land gehört.

Das Ferienticket Sachsen gilt im gesamten Freistaat. Alternativ bieten die Verbünde ein Ferienticket für Vogtland und Mittelsachsen, ein weiteres für den Mitteldeutschen Verkehrsverbund und Sachsen-Anhalt sowie ein drittes für Dresden und Ostsachsen an. Das Ferienticket Sachsen kostet 30 Euro und gilt sechs Wochen lang in ganz Sachsen und dem gesamten Mitteldeutschen Verkehrsverbund, also auch bis Halle oder Altenburg.

Für umgerechnet 70 Cent pro Tag können die jungen Fahrgäste Busse, Züge, Straßenbahnen und Plus-Busse nutzen.

Fahrt nach Berlin inklusive

Mit dem weiteren Angebot im MDV können Schüler das ganze Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und das gesamte Land Sachsen-Anhalt entdecken.

Auch eine Fahrt nach Berlin ist mit drin. Es gilt die vollen sechs Wochen der Sommerferien in Sachsen-Anhalt vom 16. Juli bis einschließlich 26. August und kostet 28 Euro.

Quer durchs Bundesland mit Zug, S-Bahn oder Bus

Das Ticket gilt in allen Nahverkehrsmitteln im MDV-Gebiet und in Sachsen-Anhalt in Zug, S-Bahn, Tram und Bus. Informationen erhalten Interessierte unter www.sft-sachsen-anhalt.de.

Wer seine Ferien nur in Leipzig verbringen möchte, kann auf den Ferienpass Leipzig zum Preis von zehn Euro zurückgreifen. Alle Details rund um die Tickets haben die Verbünde online auf www.dein-ferienticket.de zusammengefasst.

Die Ferientickets gibt es in den Servicestellen der Verkehrsunternehmen und Verbünde, an allen Automaten der Eisenbahnen sowie bei vielen Zugbegleitern und Busfahrern im Regionalverkehr.