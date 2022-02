Mit dem Museum Burg Posterstein durch das Jahr

Das traditionelle Mittelalterspektakel wird in diesem Jahr im Juni auf dem Postersteiner Burgberg gefeiert.

Posterstein. Zwischen Esse-Schau und Weihnachtskrippen gibt es allerhand Unterhaltung für Jung und Alt.

Das Museum Burg Posterstein zeigt 2022 fünf Sonderausstellungen: Von der lokalen DDR-Alltagsgeschichte über hochkarätige Kunst bis hin zur europäischen Salongeschichte. Darüber hinaus sind weitere zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Noch bis 20. März läuft „Damals in der ‚Esse‘ – Erinnerungen an das Kulturhaus ‚Stadt Schmölln‘“, womit sich das Museum der neueren regionalen Geschichte widmet.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die multimediale Zusammenstellung basiert auf Fotos, Erinnerungen, Zeitungsausschnitten und Zeitzeugengesprächen und lässt Raum für weitere Erinnerungen der Besucher.

Die Ausstellung versucht, die Zeit und ihre Alltagskultur auch für nachgeborene Generationen anschaulich darzustellen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, persönliche Erinnerungen an die Zeit des Kulturhauses an einer Pinnwand zu hinterlassen.

Auch in der Facebook-Gruppe „Regionale Geschichte Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt“ und unter dem Hashtag „#EsseSchmölln“ in den anderen sozialen Netzwerken lädt das Museum Zeitzeugen ein, persönliche Erinnerungen an das ehemalige Kulturhaus zu teilen.

Unverkäufliche Ostereier

Vom 10. bis 24. April heißt es dann: „Bunt, bunter, Osterei: Ostereier von Peter Rehfeld“.

Der Rositzer Handwerker Peter Rehfeld gestaltet in seiner Freizeit seit fast 40 Jahren Ostereier in verschiedenen Techniken. Der 79-Jährige ist beständig auf der Suche nach Inspiration. Durch seine eigene filigrane Arbeit sowie eigene Bücher zum Thema will er alte Techniken bewahren und zeigen. Der Ostereier-Gestalter Peter Rehfeld übergab dem Museum seine Sammlung von rund 700 handgefertigten Ostereiern.

Verkäuflich sind die kleinen Kunstwerke nicht. Aber einige einfache Anleitungen, die zu einem erstaunlich raffinierten Endprodukt führen, hat Peter Rehfeld in einem eigenen Buch zusammengefasst und herausgegeben.

„Manege frei!“ heißt es dann vom 8. Mai bis 3. Juli, wenn das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast auf Burg Posterstein ist. Aus den reichen Beständen der Grafischen Sammlung des Lindenau-Museums sind in dieser Ausstellung etwa 50 Arbeiten unter anderem von Alfred Ahner, Gerhard Altenbourg, Conrad Felixmüller, Hans Grundig, Josef Hegenbarth, Harald Metzkes, Otto Mueller, Max Schwimmer und Maria Uhden zu sehen. Die Werke zeigen Artisten, Clowns oder Zirkustiere auf Papier, als Radierungen, Holzschnitte und Zeichnungen, aber auch in Bronze.

Mittelalterspektakel im Juni

Zum Mittelalterspektakel auf der Burg wird vom 4. bis 6. Juni eingeladen. Ein Höhepunkt, der jedes Jahr tausende Besucher nach Posterstein lockt. Rund um die Burg schlagen Handwerker, Ritter und fahrendes Volk ihre Zelte auf und unterhalten Neugierige mit ihren Darbietungen. Beginn ist täglich ab 11 Uhr. Die Reiter von „Wenzels Ritterschaft“ zeigen drei Mal täglich beim Ritt gegen den Roland, beim Quintan und Sarazenenstechen ihr Können, Mut und Geschicklichkeit. Auf der Bühne zeigen Musiker und Gaukler ihr Können.

Auf dem gesamten Burgberg bieten historische Handwerker und Händler ihre Ware feil. Zum Mittelalterspektakel gibt es traditionell Ritterturniere zu Pferde.

Jazz gibt es dann am 19. Juni mit Tango Transit. Die drei virtuosen Instrumentalisten der Band aus dem Frankfurter Raum präsentieren mit ungewöhnlicher Akkordeon-Kontrabass-Schlagzeug-Besetzung Musik voller Emotionalität, Expressivität, Melancholie, Ekstase und Dynamik.

Vom 17. Juli bis 13. November steht der Maler Ernst Welker im Salon der Herzogin von Kurland im Mittelpunkt – und zwar als Zeichenlehrer der Enkeltöchter der Herzogin von Kurland. Damit stellt die Schau einen wichtigen Aspekt europäischer Salongeschichte in den Mittelpunkt: Das Leben und die Reisewege von Künstlern. Die Herzogin von Kurland und ihre Töchter traten dabei als Mäzene in Erscheinung. Seine Reisen führten den Landschaftsmaler Welker durch Deutschland, Österreich und Italien. Der Besucher kann an Hand von Aquarellen und Zeichnungen eintauchen in die Kulturgeschichte des Löbichauer Salons um 1819/20.

Großes Turnier am Weltkindertag

Zum großen Steckenpferdturnier wird am Weltkindertag, 20. September, auf die Burg Posterstein eingeladen. Der mittelalterliche Herold Radolf zu Duringen, der sonst auf dem Großen Mittelalterspektakel die Turniere der „echten“ Ritter zu Pferde fachmännisch kommentiert, moderiert dabei das Turnier der Nachwuchsritter.

Die Zeit bis Turnierbeginn vertreiben sich die Teilnehmer am besten in der Familien-Ausstellung „Die Kinderburg“ auf dem 25 Meter hohen Burgturm und bei einem kleinen Programm vor der Burg Posterstein. Die Gefolgschaft zu Posterstein präsentiert ihre Waffen und Radolf zu Duringen erzählt Märchen aus dem Märchenkoffer.

Der Weltkindertag am 20. September ist in Thüringen ein Feiertag – deshalb findet das Steckenpferdturnier tatsächlich an einem Dienstag statt.

Vom 27. November 2022 bis 8. Januar 2023 heißt es dann: „Morgen Kinder wird’s was geben: Krippen und weihnachtliche Traditionen“.

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit zeigt das Museum Burg Posterstein eine Auswahl aus seiner umfangreichen Weihnachtskrippen-Sammlung. Die Sammlung umfasst über 500 Exponate mit Krippen aus vier Kontinenten. In diesem Jahr liegt der thematische Schwerpunkt auf Weihnachtskrippen und weihnachtlichen Traditionen aus Deutschland. Sie ist auch digital zu sehen unter blog.burg-posterstein.de/weihnachtskrippen.