Mit dem Rücken zur Wand

Seit Jahren stopft Gößnitz Löcher in der Kasse. Angesichts dessen grenzt es fast schon an ein Wunder, dass es die Stadt lange Zeit schaffte, Mehrkosten für den Kindergartenbetrieb allein zu schultern.

Doch im August 2019 zog die Kommune die Reißleine und verhängte eine Haushaltssperre, weil sich ein Einbruch bei den Gewerbesteuern abzeichnete. Mehr als 100.000 Euro weniger sprudelten aus dieser ihrer wenigen Einnahmequellen. Die freiwillige Feuerwehr musste den Gürtel enger schnallen, auf Wirtschaftsförderung und Baumverschnitt im Stadtgebiet wurde verzichtet. Verkehrsschilder wurden nicht gekauft, das Parkgrün nicht gepflegt.

Dass Schmalhans Küchenmeister ist an der Pleiße, bekommen nun auch Eltern zu spüren, die ihre Kinder in „Burattino“, „Knirpsenland“ oder dem evangelischen Kindergarten betreuen lassen. 60 Euro mehr pro Monat und Kind – das ist eine saftige Beitragserhöhung. Den Müttern und Vätern mag es ein kleiner Trost sein, dass in Thüringer Kitas das vorletzte und letzte Jahr vor der Schuleinführung für sie beitragsfrei sind. Der Stadt Gößnitz hilft das kaum. Vielmehr läuft bei der Finanzausstattung der Kommunen im Freistaat etwas grundsätzlich schief, wenn das Geld trotz großer Sparsamkeit hinten und vorne nicht mehr reicht.