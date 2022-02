Mit den Nörgelsäcken aus Gößnitz auf dem Kutter unterwegs

Gößnitz. Die Kabarettisten laden zur „Kreuzfahrt“ in der Gößnitzer Dammstraße.

„Alles mit Butter auf’m Kutter“ – die Nörgelsäcke bieten unter diesem Motto am Dienstag, 22. Februar, Kabarett und Klöße.

Das Kabarett Nörgelsäcke sticht in See. Es bleibt zwar schon in seinem angestammten Heimathafen in der Gößnitzer Dammstraße, aber lädt die Zuschauer zu einer kabarettistischen „Kreuzfahrt“. „Alles mit Butter auf’m Kutter“ nennt sich das Programm, das kurz vor dem ersten Lockdown 2020 seine Premiere hatte und nun wieder auf dem Spielplan zu finden ist.

Die nächsten Vorstellungen gibt es am 22. Februar und am 15. März, jeweils um 19 Uhr. Tickets sind für beide Veranstaltungen noch erhältlich.

Darum geht es

Heidrun und Heinz Klecker (Bettina Prokert und Markus Tanger) starten mit der „AIDA Positas“ zur großen Kreuzfahrt: Endlich Urlaub, ausruhen, weg von den Sorgen des Alltags. Doch was, wenn die Mannschaft plötzlich von Deck ist und die Kleckers selbst als Kellner, Koch, Kapitän und Animateure einspringen müssen? „Ein Kreuzfahrt, die ist lustig“ kann man da nur singen. Für die Zuschauer ist es auf jeden Fall ein großer Spaß und die Kleckers müssen sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist: Achten sie auf den steigenden Meeresspiegel oder den steigenden Cholesterinspiegel.

Wie sich das für eine ordentliche Kreuzfahrt gehört, servieren die Kleckers zwischen den Spielszenen ein Menü, bestehend aus einem bunten Salat, einer knusprigen Entenkeule mit Klößen und Rotkohl und einem leckeren Dessert.

Karten für die Vorstellungen im Kabarett Nörgelsäcke gibt es online unter www.kabarett-noergelsaecke.de sowie im Fotohaus Engemann in Gößnitz, der Stadtinformation in Schmölln, dem Spielkartenladen und der Tourismusinformation in Altenburg. Reservierungen werden unter Telefon 034493/21645 oder -72580 entgegengenommen.