Mit den Spielkarten als Trumpf

25. Geburtstag feierte in diesem Jahr die Altenburger Tourismus GmbH. Chefin Christine Büring kann auf ein aufregendes Vierteljahrhundert zurückblicken.

1993 gründete Stefan Lowisch die Altenburger Skatschule GmbH und machte erste Schritte in Richtung Tourismus. 1994 verkaufte er sein Unternehmen an Christine Büring, die von Paris in die Residenz der Spielkarten gezogen war. Sie war sicher, dass 1000 Jahre Geschichte, das reiche Kulturangebot und die Lage Altenburgs im Windschatten Leipzigs eine gute Basis für ihr Geschäftsmodell einer Tourismus-Agentur sein würden.

Testperson für Drei-Tages-Skatkurs

Spielkarten und Skatspiel waren zunächst nicht so ihr Ding, berichtet Christine Büring. Aber unter Marketingaspekten erschien ihr ein so universell nutzbares Alleinstellungsmerkmal auch in einem internationalen Kontext als Trumpf. Skatspielen kann Büring bis heute nicht wirklich, aber sie diente als Testperson bei der Entwicklung des ersten Drei-Tages-Skatkurses für Anfänger. „Nach dem Kurs hatte ich es verstanden, aber dann nicht wirklich gespielt“, lacht sie und gesteht eine Vorliebe für Quiz, Quartett, Schwarzen Peter und Rommé. Die Spielkarten aber haben es Christine Büring angetan und 1995 eröffnete sie den Spielkartenladen.

In den vergangenen 25 Jahren entstanden ganz besondere Spielkarten zu Themen wie Reformation, Thüringer Städte, 500 Jahre Spielkarten, aber auch Türme der Stadt, alte Postkarten oder Trachten sowie Neudrucke historischer Karten wie der Kaiserkarte, Skat mit Damen oder Neuentwicklungen wie im vergangenen Jahr das erste Rommé-Spiel mit Deutschem Bild.

Die Altenburger Tourismus GmbH hat auch Schmecktouren entwickelt. Aus der Internetseite wurde inzwischen die Präsentation der Altenburger Originale. Das sind Produkte, Orte, aber auch Menschen und Erlebnisse. Es geht darum, hinter die Kulissen zu schauen, neue Begegnungen zu haben, ungewöhnliche Orte zu nutzen und dabei kulinarische Produkte zu verkosten. Seit diesem Jahr gibt es Schmecktouren und Natur-Touren auch in Schmölln.

Am 2. Mai lädt die Altenburger Tourismus GmbH zum 24-Stunden-Stadt-Touren-Marathon ein und feiert damit ihren 25. Geburtstag nach. Mit Start 5.30 Uhr finden mindestens stündlich 24 verschiedene Führungen, Touren und Verkostungen statt. Das genaue Programm wird im Januar feststehen.