Mit der Kettensäge im Nöbdenitzer Landschaftsschutzgebiet

Nöbdenitz. Die Kettensäge wurde in dem Gehölz angesetzt, das die Freifläche an den Gleisen am Bahnhof Nöbdenitz säumt. Zwei Eichen, eine Esche und einige alte Obstbäume, die geschützten Tierarten Lebensraum bieten, wurden umgelegt. Der Gehölzstreifen gehört laut Landratsamt zum Landschaftsschutzgebiet Oberes Sprottetal. Die Natur- und Umweltschutzbehörde des Kreises hat von den Fällungen weder Kenntnis noch eine Erlaubnis dafür erteilt. Wie Sprecher Jörg Reuter auf Nachfrage mitteilt, ermittelt das Landratsamt den Eigentümer der Fläche. Es soll geklärt werden, welche Gründe es für die Fällungen gab, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, ob ein Verstoß gegen Artenschutzrecht vorliegt und ob Baumnachpflanzungen angeordnet werden müssen.