Unterhaltung Mit der Roy Caribbean im Altenburger Land in See stechen

Vollmershain. Verrückt bleiben - acht Lieblinge, ein Bauchredner und ein amüsiertes Publikum tun das. Gemeinsam stechen sie im Vollmershainer Café in See.

„Verrückt bleiben – wenn Puppen einschiffen“, heißt das schon im Titel zweideutige zweistündige Programm, das die Besucher im beliebten Vollmershainer Eiscafé jüngst erleben durften. Insidern war der junge Mann Roy Reinkers bereits aus einer vorherigen Veranstaltung im Café bekannt. Als Alleinunterhalter wartete er dieses Mal mit acht seiner Lieblinge, den Puppen, auf und strapazierte die Lachmuskeln auf amouröse, süffisante Weise, gepaart mit politischem Witz. Dabei wurde nichts überstrapaziert, sondern der Humor floss in seinen Gesprächen mit den Puppen wie selbstverständlich ein. Eines ergab sich aus dem anderen, manches Mal auch wie aus heiterem Himmel. Die Besucher warteten gespannt auf die nächste Puppe, auf das nächste Deck und wichtige Crewmitglieder und die Dialoge des Kreuzfahrtschiffinhabers Roy mit ihnen.

Lebendig wirkende Puppen faszinieren und sorgen für Lacher

Er, glamourös gekleidet, präsentierte er sein nagelneues Programm, das in diesem Monat erst Premiere hatte. Seine acht Puppen, die die Zuschauer mit ihrem tollen Outfit und wunderschönen Augen, ansahen, als würden sie einen wirklich erkennen, wären lebendig, mit hochziehenden Augenbrauen die Effekte verstärkend, verzückten das Publikum und sorgten für zusätzliche Lacheffekte. Man hatte, wenn sie einen ansahen, unwillkürlich das Bedürfnis, mit den Puppen selbst ins Gespräch zu treten.

Mit Hilfe der Elektronik ist es theoretisch kein Problem, Gesten der Puppen wie Handbewegungen zu steuern. Dennoch ist es sicher nicht einfach, mit dem Bauch zu reden und die Puppen synchron zu ihrem Sprechen zu steuern, eine Hand in der Puppe noch dazu. Was bei Roy Reinkers so leicht aussah, ist es bestimmt nicht.

Schräge Charaktere, Aufbruch in Vollmershain und viele Details

Der 27-Jährige in seiner sympathischen Art, wie er charmant mit seinen Begleitern und dem Publikum umging, gefiel. Von Vollmershain aus, über die Elbe bis ins Bermudadreieck ging die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff Roy Caribbean. Natürlich war der Kapitän sein erster Gesprächspartner. Opa Siegfried, sein ständiger Begleiter, war natürlich der wichtigste Mann auf dem Schiff. Sein Patent hatte er an der Volkshochschule erworben. Auf einer großen Leinwand, wunderschön zusammengestellt, war das Schiff auf See zu sehen. Und bevor die einzelnen Akteure mit Roy Reinker die Bühne betraten, durfte das Publikum auf der Leinwand einen Blick in die jeweilige Kabine werfen, wurde auf die nächste wichtige Person eines Kreuzfahrtschiffes eingestimmt. Exzellent auch der Fahrstuhl, in den er jeweils trat, um die einzelnen Decks zu erreichen. Die Anzeige darüber funktionierte und zeigte an, auf welcher Etage er sich gerade auf dem Schiff befand. Manchmal sprach er auch mit zwei statt mit einem seiner Begleiter. Drache Melvin war der Koch und die Operndiva Marcella mit ihrem italienischen Temperament ging auch gleich auf Flirtkurs mit den Männern im Publikum. Reiseleiter Ironimus brillierte mit feiner Wortwahl getreu seines Mottos: „Lesen gefährdet die Dummheit.“ Allerliebst fanden die Besucher das Baby, das mit einem Jahr bereits Influencer mit zig Followern ist.

Durch Puppen der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten

Die Gesprächspartner nahmen also auch die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen mit dezentem Humor und einfachen realen Feststellungen aufs Korn. Der exzellente Bauchredner hielt während der Kreuzfahrt im privaten wie im gesellschaftlichen Leben den Menschen den Spiegel vors Gesicht. So hatten sich beispielsweise auch Passagiere aus Protest auf dem Schiff festgeklebt. Ob der total verpeilte Rettungsschwimmer Norbert oder Rosi Spitze und Karl Knitter, die beiden Kissen, sie alle hatten aktuellen Gesprächsstoff. Die Themen waren vielfältig und bunt, so wie das Leben eben ist.

Mit einem Team zwei Jahre lang an der Show gearbeitet

Vegane Ernährung, Energiespareffekte, kaltes Duschen und ein paar Politiker waren eingepflegt, aber stets mit so feinem Humor und Fingerspitzengefühl und der entsprechenden Mimik des Bauchredners – so, dass auch beispielsweise eventuell anwesende Veganer durch seine Aussagen nicht brüskiert wurden. Mit seinen acht Freunden mit ganz unterschiedlichen Charakteren, redete er zwei Stunden lang, also quasi mit sich selbst und nahm das Publikum mit auf eine amüsante Kreuzfahrt mit einer aufwendigen Multimedia-Show.

Wie der Bauchredner und Entertainer danach verriet, hat er zwei Jahre mit seinem Team an dieser neuen Show gearbeitet und gefeilt. Die Sequenzen gedreht, alles perfekt zusammengepuzzelt. Die Besucher waren sich einig, ihn wiedersehen zu wollen. Das wird nächstes Jahr in Vollmershain möglich sein.

An einer neuen Show arbeitet Roy Reinker bereits. Doch die ist, man ahnt es schon, wohl erst in drei Jahren bühnenreif. Dazu viel Glück. Denn mit seinen liebenswerten Puppen oberhalb der Wasserlinie in seinem neuen Programm hat er in diesem Jahr auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt.